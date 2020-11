Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

183,60 EUR +1,07% (16.11.2020, 09:05)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

216,51 USD +0,50% (13.11.2020)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (16.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Microsoft: Korrektur nicht ausgestanden - ChartanalyseNachdem die Aktien von Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) im August ihre Rally bis an die mittelfristigen Kursziele im Bereich von USD 230,00 führen konnten, startete dort im September eine Konsolidierung, die bislang andauert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Eine scharfe Verkaufswelle habe damals zunächst zu einem Test der zentralen Unterstützung bei USD 197,51 geführt, die von den Bullen Mitte September verteidigt worden sei. Die anschließende, dreiteilige Erholung habe nicht mehr an das Allzeithoch gereicht und auch nur kurzzeitig über eine deckelnde Abwärtstrendlinie geführt. Diese sei nach einem Hoch bei USD 228,12 in der Vorwoche ebenfalls wieder durchbrochen worden, wie auch die Unterstützung bei USD 217,64. Erst vor der Haltemarke bei USD 208,32 sei der Einbruch gestoppt worden.Ausblick: Die Aktien von Microsoft hätten die Korrekturphase noch nicht überstanden. Ein weiterer Test der Unterseite der Handelsspanne seit September sei zu erwarten.Die Short-Szenarien: Sollte der Wert jetzt also nicht direkt wieder über die Abwärtstrendlinie und die kleine Hürde bei USD 221,50 ansteigen, wäre ein weiterer Rücksetzer an den Support bei USD 208.32 zu erwarten. Dort könnte die Aktie die nächste Erholung starten. Abgaben unter die Marke würden anschließend jedoch zu einer Ausweitung der Korrektur bis USD 197,51 führen. Verlaufe auch der zweite Test der zentralen Unterstützung positiv, könnte sich die Rally mittelfristig fortsetzen. Darunter käme es dagegen zu einem Verkaufssignalmit einem ersten Ziel bei USD 190,65.Die Long-Szenarien: Wäre dagegen ein Ausbruchsversuch über USD 221,50 erfolgreich, könnte dies einen weiteren Angriff auf das Rekordhoch bei USD 232,86 auslösen. Hier dürften die Bären erneut zuschlagen. Darüber würde sich allerdings Aufwärtspotenzial bis USD 241,00 eröffnen. (Analyse vom 16.11.2020)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:183,88 EUR +0,48% (16.11.2020, 09:20)