Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

285,65 EUR +2,90% (29.10.2021, 19:53)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

283,30 EUR +2,09% (29.10.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

329,935 USD +1,72% (29.10.2021,19:39)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (29.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Enttäuschende Quartalsberichte von Apple und Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) hätten am Freitag bei den beiden zuletzt gut gelaufenen Tech-Aktien zu Gewinnmitnahmen geführt. Am Vortag habe es vor den nachbörslichen Zahlen noch Vorschlusslorbeeren gegeben, die jetzt mehr als revidiert worden seien. Beiden Unternehmen hätten in den vergangenen Monaten die derzeit überall spürbaren Lieferprobleme zu schaffen gemacht. Auch sie hätten sich nicht mehr dagegen wehren können - und dies ausgerechnet in einer Zeit des beginnenden Weihnachtsgeschäfts.Während die Amazon-Papiere am Freitag um knapp drei Prozent absacken würden, würden die Apple-Aktien um zuletzt gut zwei Prozent fallen. Damit habe es für den iPhone-Hersteller auch in anderer Hinsicht einen Rückschlag gegeben: Da die Papiere von Microsoft gleichzeitig um 1,5 Prozent steigen würden, sei es im Rennen um den Status als wertvollstes Unternehmen der Welt zu einem Führungswechsel gekommen. Vorerst sei Apple von dem Softwarekonzern verdrängt worden. Dieser habe zuletzt noch bärenstarke Zahlen vorgelegt und so seine Aktien auf Rekordjagd gehalten. Es bleibe aber ein Kopf-an-Kopf-Rennen.Apple sei im vergangenen Quartal vom globalen Chip-Mangel eingeholt worden. Trotz deutlicher Zuwächse habe der iPhone-Konzern die noch optimistischeren Prognosen von Experten verfehlt. Die Engpässe in der Lieferkette und Corona-Ausfälle in der Produktion hätten den Umsatz um rund sechs Milliarden Dollar gedrückt, habe Konzernchef Tim Cook gesagt. Im laufenden Vierteljahr solle der negative Effekt bei Apple noch höher ausfallen.Microsoft hingegen habe zuletzt mit einem starken Quartal aufwarten können. Der Software-Riese habe dank seiner florierenden Cloud-Dienste prächtig verdient. Der Nettogewinn sei in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 48 Prozent auf 20,5 Milliarden Dollar (17,7 Milliarden Euro) geklettert, wie der Konzern am Dienstag mitgeteilt habe.(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link