Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

256,80 EUR +0,27% (14.03.2022, 09:48)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

256,25 EUR -1,46% (14.03.2022, 09:33)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

280,07 USD -1,93% (11.03.2022, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (14.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.2022 sei bisher kein gutes Jahr für Tech-Aktien gewesen und auch die Rally bei Microsoft sei ins Stocken gekommen. Seit Jahresbeginn habe das Papier über 16 Prozent verloren. In der vergangenen Woche sei jedoch im Chart eine erste Stabilisierung gelungen und auch Analysten seien der Meinung, dass inmitten der aktuellen geopolitischen Unsicherheiten die Microsoft-Aktie ein Kauf bleibe.In einem Update an seine Klienten habe Ives geschrieben, dass geopolitische Schockereignisse wie die Ukraine-Krise, traditionell keine Zeit für Panik seien, sondern eher eine Chance geben würden, überverkaufte Qualitätsaktien einzusammeln. So sei der Analyst Dan Ives von Wedbush Securities überzeugt, dass sich smarte Investoren auf Konzerne konzentrieren sollten, die mit einem hervorragenden Free Cashflow glänzen würden - also Firmen wie Apple , Salesforce.com ( ISIN US79466L3024 WKN A0B87V ) oder eben Microsoft."Wir glauben, dass sich Large-Cap-Technologiewerte besser entwickeln werden als Small-Caps, und dass es zu einer Rotation in Richtung standhafter Tech-Titel mit defensiven Geschäftsmodell und hohem freiem Cashflow kommen werde", so Ives.Microsoft nenne der Analyst dabei als ein gutes Beispiel: Das Unternehmen habe im letzten Quartal einen operativen Cashflow von 14,5 Milliarden Dollar und einen freien Cashflow von 8,6 Milliarden Dollar erwirtschaftet, obwohl es beträchtliche Investitionen tätige, um sein Cloud-Geschäft rund um die Infrastruktur-Plattform Azure auszubauen.Auch "Der Aktionär" sieht nach dem schwachen Start der Aktie ins neue Jahr noch reichlich Potenzial bei der Microsoft-Aktie, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Das "Aktionär"-Kursziel liege aktuell bei 330 Euro, was einem Ertragspotenzial von 27 Prozent entsprechen würde. (Analyse vom 14.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: