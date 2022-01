Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

279,30 EUR +0,59% (11.01.2022, 12:23)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

278,95 EUR +2,67% (11.01.2022, 12:08)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

314,27 USD +0,07% (10.01.2022)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (11.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Gigantische Summen würden aktuell in die Entwicklung des Metaverse fließen - alleine Meta Platforms investiere in diesem Jahr zehn Milliarden Dollar. Und die Facebook-Mutter scheine insbesondere beim Kampf um neue Talente mit harten Bandagen zu kämpfen.Laut einem Bericht des Wall Street Journals sollten alleine im vergangenen Jahr rund 100 Angestellte mit Erfahrung in der Entwicklung der Augmented Reality Microsoft verlassen haben - über 70 davon seien zu Meta gegangen. Insgesamt sollten rund 1.500 Angestellte in Microsofts-AR-Sparte arbeiten.Der Wechsel solle leichtgefallen sein, denn die Facebook-Mutter habe teilweise einfach das doppelte an Gehalt geboten. Das Abwerben von Top-Tech-Unternehmen untereinander und von kleineren Unternehmen sei dabei nichts Neues. Das Ausmaß und die Geschwindigkeit mit der Meta nun vorgehe allerdings schon.Microsoft sei einer der ersten Entwickler von Augmented Reality gewesen. Die Brille namens HoloLens sei bereits 2015 angekündigt worden und habe sich zu einem der fortschrittlichsten Headsets der Welt entwickelt. Dies sei auch der Grund, weshalb die Microsoft-Angestellten so beliebt bei Meta sein dürften. Denn auch Meta arbeite an einer AR-Brille.Microsoft habe Milliarden in die HoloLens investiert, aber die 3.500 Dollar teuren AR-Headsets hätten sich im Vergleich zu VR-Brillen wie der Oculus kaum verkauft. Laut IDC seien seit der Veröffentlichung maximal 250.000 Geräte ausgeliefert worden. Der US-Konzern fokussiere sich aktuell eher auf Geschäftskunden - für die Zukunft werde aber auch eine leichtere und günstigere Version für Verbraucher geplant.Wer das Rennen mache und am Ende der Metaverse-Marktführer werde, zeichne sich an dieser Stelle noch nicht ab. Für ein breites Investment in den neuen Börsentrend empfiehlt "Der Aktionär" daher ein Index-Zertifikat auf den Metaverse Index mit der WKN DA0AB9. (Analyse vom 11.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: