Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

252,95 EUR -1,09% (20.09.2021, 15:57)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

254,85 EUR -0,53% (20.09.2021, 15:41)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

298,44 USD -0,48% (20.09.2021, 15:44)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (20.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.In Zuge der Gesamtmarktschwäche würden zu Beginn des heutigen Handelstages auch die Microsoft-Papiere knapp ein Prozent verlieren. Dennoch würden die Anteilscheine des größten Softwarekonzerns der Welt immer noch in der Nähe ihres Allzeithochs notieren. Der Grund für diese Relative Stärke liege auf der Hand.Das Unternehmen habe erst vor wenigen Tagen einen milliardenschweren Aktienrückkauf angekündigt. Bis zu 60 Milliarden Dollar (rund 51 Milliarden Euro) sollten dafür aufgewendet werden. Zeitgleich habe der Softwareanbieter seine Quartalsdividende um elf Prozent auf 0,62 Dollar angehoben.Betrachte man die Historie von Microsofts Aktienrückkäufen und Dividendenausschüttungen, dann habe sich die US-Firma bisher als wahre Goldgrube für Investoren erwiesen.Seit September 2015 habe der Konzern bereits über 100 Milliarden Dollar an seine Aktionäre in Form von Aktienrückkäufen ausgeschüttet. Zusätzlich habe Microsoft seit 2015 jährlich seine Dividende im Schnitt um fast zehn Prozent erhöht.Nun sollten bis Ende 2022 weitere 100 Milliarden Dollar - zusammengesetzt aus Dividenden und Aktienrückkäufen - an die Anleger fließen. Es gebe kaum ein Unternehmen, dessen Investoren sich über so einen großen Geldsegen freuen könnten.Daher gilt auch jetzt: Gewinne laufen lassen, größere Rücksetzer zum Einstieg oder Nachkauf nutzen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.