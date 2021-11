Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich

Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (02.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Seit den bärenstarken Quartalszahlen habe die Microsoft-Aktie bereits knapp 6% zugelegt. Das US-Unternehmen komme derzeit auf einen Börsenwert von rund 2,5 Bio. USD und habe damit Apple als wertvollsten Konzern der Welt überholt. Gehe es nach den Analysten der Deutschen Bank, dann sei die Rally noch lange nicht vorbei.So habe Experte Brad Zelnick das Coverage der Microsoft-Aktie mit der Einstufung "buy" aufgenommen. Seiner Meinung nach werde Microsoft noch sehr lange eines der erfolgreichsten Unternehmen der Welt bleiben.Laut Zelnick sei Microsoft "der Goldstandard für Software-Aktien" mit dem breitesten und tiefsten Burggraben unter allen Unternehmen, die die Deutsche Bank covere. Zudem habe Microsoft einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil im Bereich der Public Cloud und werde trotz seiner Größe seine Marktanteile in der Softwarebranche ausbauen.Der Experte habe daher sein Kursziel für Microsoft auf 395 USD festgesetzt, was einem Kurspotenzial von 20% entspreche. Auch das Gros der anderen Wall Street-Analysten bleibe für den Titel bullish. Aktuell würden laut Bloomberg 40 Experten das Papier zum Kauf empfehlen, fünf seien neutral gestimmt und keiner rate zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 360,75 USD.