Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (08.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Im US-Kongress würden sich die Pläne verdichten, die großen Tech-Konzerne zu einem fairen Wettbewerb zu zwingen. Laut einem Untersuchungsbericht werde sogar eine Zerschlagung "bestimmter dominierender Plattformen" ins Gespräch gebracht. Nun habe sich der Ex-Microsoft-CEO Steve Ballmer dazu geäußert.Ballmer sei der Überzeugung, dass Big Tech trotz der Initiativen der US-Regierung nicht zerschlagen werde. Ballmer, der Microsoft im Kartellprozess zu Beginn der Jahrtausendwende zusammen mit Bill Gates angeführt habe, habe gesagt: "Wenn ich in der Haut dieser Jungs stecken würde, hätte ich gesagt: 'Kommt schon, lasst uns zusammensetzen und es hinter uns bringen, reguliert uns ruhig, damit wir wissen, was wir tun können'."Ballmer würde sogar Geld darauf wetten, dass Big Tech nicht zerschlagen werde. Zumal es laut Ballmer keinen Sinn ergebe, alle vier Tech-Giganten in einen Korb zu werfen. Wörtlich habe er dies als "Theater" bezeichnet. Weiter habe Ballmer gesagt: "Als wir Anfang der 2000er Jahre unsere Kartellfragen durchgingen, haben wir festgestellt, dass man Dinge tun kann, die zu 100 Prozent gesetzeskonform sind, doch sobald dich jemand für einen Monopolisten hält, hilft dir das alles nur am Rande.""Der Aktionär" empfehle Anlegern das Kartellverfahren gegen Big Tech gelassen hinzunehmen. Die Erfahrung zeige, dass solche Verfahren sehr lange dauern könnten, wenn sie denn überhaupt zustande kämen. Zudem könnte eine mögliche Zerschlagung den Aktionären sogar noch in die Hände spielen. Sie könnten statt einer Aktie dann mehrere Aktien von sehr erfolgreichen Unternehmen erhalten, deren Gesamtbewertung an der Börse höher liegen dürfte als dies aktuell der Fall sei, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.10.2020)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:179,00 EUR +0,38% (08.10.2020, 11:01)