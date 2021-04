Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es hätte ein Deal werden können, der perfekt zu Microsofts aktueller Übernahmestrategie gepasst hätte. Doch Discord wolle sich nicht kaufen lassen - nicht einmal für zwölf Milliarden Dollar.Denn der Gamer-Chat-Dienst wolle Insidern zufolge wohl perspektivisch selbst an die Börse gehen. Discord habe die Gespräche mit dem US-Softwareriesen über eine zwölf Milliarden Dollar schwere Offerte gestoppt, habe Bloomberg am Dienstagabend berichtet. Stattdessen fokussiere sich der 2015 gestartete Onlinedienst für Sprach-, Video- und Textkommunikation nun auf einen möglichen Börsengang.Microsoft müsse nun wohl nach einem anderen Weg suchen, sein Angebot im Computerspielgeschäft auszubauen. Erst im September habe der Konzern aus Redmond den Kauf des Spieleentwicklers Zenimax bekannt gegeben, mit dem die Gaming-Sparte rund um die Spielkonsole Xbox verstärkt werden solle.Die Aussicht, via Discord auf 140 Millionen Gamer einzuwirken und das Gaming-Ökosystem weiter zu stärken, sei dahin. Dass Microsoft sich jedoch nicht von seinem aktuellen Übernahmerausch abbringen lasse, zeige der vergangene Woche angekündigte Kauf von Nuance. Anleger könnten daher gespannt bleiben, wofür der Softwareriese seine Cash-Flow-Milliarden künftig einsetze.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: