Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

199,02 EUR +0,69% (26.03.2021, 16:55)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

198,18 EUR +0,46% (26.03.2021, 16:37)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

233,89 USD +0,67% (26.03.2021, 16:42)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (26.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zum Wochenbeginn habe folgender Insiderbericht die Anleger überrascht: Microsoft wolle Discord übernehmen. Am Freitag berichte nun das Wall Street Journal, dass die beiden Konzerne sich in exklusiven Verhandlungen befinden würden und ein Deal bereits im April geschlossen werden könnte. Aber warum wolle Microsoft wohl über zehn Milliarden Dollar für Discord auf den Tisch legen?Ganz einfach: Discord passe hervorragend zu Microsofts aktueller Übernahmestrategie. Denn nach den gescheiterten Übernahmegesprächen mit TikTok, dem Ende der Live-Game-Streaming-Plattform Mixer und dem fehlenden Zoom-Moment bei Skype suche der Internetriese noch immer nach einem erfolgreichen Markteinstieg im Social-Media-Bereich für nicht-professionelle Nutzer.Die 140 Millionen monatliche Nutzer anziehende Kommunikationsplattform Discord, auf der man miteinander chatten, sprechen oder Videostreams schauen könne, passe hier perfekt. Insbesondere da Microsoft neben dem Spiele-Abonnement Game Pass, der aktuell aggressiv durch einige Deals und Übernahmen erweitert werde, den Zugriff auf die Gaming-Community ausweiten könne.Allein die Möglichkeit auf 140 Millionen Gamer einzuwirken, stärke das Gaming-Ökosystem von Microsoft enorm und erzeuge positive Synergien. Hier seien beispielsweise spezielle Angebote für Discord-Nutzer denkbar, die auch den Game Pass abonniert hätten. Auf die gleiche Weise stärke Amazon sein Gaming-Ökosystem mit Twitch.tv und dem sogenannten Prime Loot. Gleichzeitig würden sich auf Discord aber auch abseits des Gaming-Segments neue Communitys mit weiterreichenden Interessen formen.Microsoft könne sich teure Übernahmen leisten und wenn man die reine Vertriebsplattform Game Pass durch Discord mit Leben füllen könne, könnte der Konzern endlich über eine eigene Online-Community verfügen, die man mit attraktiven Angeboten erst bezirzen und dann langfristig melken könne.Mische man hier noch eine Prise Cloud-Gaming auf Azure hinzu, habe Microsoft neben Tencent die besten Chancen, sich in Zukunft noch weiter (und vor allem breiter) von der Gaming-Konkurrenz abzusetzen. Fehle eigentlich nur noch eine Engine mit etwas VR-Flair - vielleicht werde ja eines Tages die Unity-Übernahme die Krönung. (Analyse vom 26.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: