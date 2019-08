NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (16.08.2019/ac/a/n)



Der Handelskrieg habe seit den neuen Zöllen auch die Konsolenhersteller Microsoft, Sony und Nintendo im Griff. Nach dem Aufschub seitens der US-Regierung sei jetzt zumindest das Weihnachtsgeschäft gerettet, doch für die nächste Konsolengeneration dürften die Zölle zum Problem werden.Aktuell könnten Microsoft-Aktionäre noch aufatmen. Im Handelsstreit halte sich die Aktie erstaunlich gut. Noch sei die Konsolengefahr ein weit entferntes Problem. Ein Problem, das Anleger allerdings im Hinterkopf behalten sollten. Handlungsbedarf sehe "Der Aktionär" an dieser Stelle aber nicht. Anleger sollten investiert bleiben und abwarten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2019)