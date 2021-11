Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Wien (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) weiterhin zu kaufen.Die gesamten Cloud-Erlöse des Unternehmens hätten sich um 36% auf USD 20,7 Mrd. erhöht. Der Spartenumsatz bei "Intelligent Cloud" sei um 30,6% auf USD 16,96 Mrd. (Konsens: USD 16,58 Mrd.) gestiegen. Die Umsätze für seine Cloud-Plattform "Azure" habe Microsoft um satte 50% steigern können, bei Server-Produkten und Cloud-Serviceerlösen habe sich das Wachstum auf 35% belaufen.Der Bereich "Productivity and Business Processes" (u.a. Office, Office 365, Dynamics 365) habe mit +22,1% auf USD 15,04 Mrd. (Konsens: USD 14,71 Mrd.) das zweitstärkste Wachstum gezeigt. Die Erlöse bei Office 365 für den kommerziellen Bereich und Microsoft Dynamics (cloudbasierte CRM- und ERP-Plattform) seien um 23% bzw. 31% gestiegen. LinkedIn habe ein Wachstum von hochdynamischen 42% erreichen können.Microsoft habe mit seinen sehr ordentlichen Q1-Zahlen einmal mehr die Erwartungen der Analysten deutlich übertreffen können. Der Gesamtumsatz habe sich im Jahresvergleich um 22,0% auf USD 45,32 Mrd. (Konsens: USD 43,95 Mrd.) verbessert. Das Betriebsergebnis sei um 27,5% auf USD 20,24 Mrd. (Konsens: USD 18,67 Mrd.) gestiegen, die operative Marge habe sich von 42,7% auf 44,7% ausgeweitet und damit eine pronouncierte Kostendisziplin widergespiegelt. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe mit USD 2,27 ebenfalls recht deutlich über den Analystenschätzungen von USD 2,08 gelegen.Mit einem breit gefächerten Portfolio und einer starken Präsenz auf allen Ebenen der Cloud sei Microsoft nach Erachtens des Analysten exzellent positioniert. Das Unternehmen verfüge über einen umfangreichen noch adressierbaren Markt und eine Reihe säkularer Wachstumspotenziale, die ein nachhaltiges und langfristiges Wachstum ermöglichen sollten, darunter eine stetige Cloud-Adoption und die digitale Transformation bei vielen Unternehmen. Microsoft konkurriere zwar mit einer Reihe von Best-in-Class-Cloud- und Plattformanbietern, doch sei Salcher der Meinung, dass die Breite des Angebots und die große installierte Basis das Unternehmen in die Lage versetzen würden, seinen Anteil an den IT-Budgets der Kunden auszubauen.Im letzten Quartal habe Microsoft das Überschreiten der USD 10-Milliarden-Umsatzmarke bei seinen Sicherheitslösungen mit einem Wachstum von 40% vermeldet. In der Q1-Telefonkonferenz habe das Unternehmen Details zu seinem inzwischen sehr beachtlichen Kundenstamm (über 650.000 Kunden) veröffentlicht, der im Vergleich zum Vorjahr um 50% gestiegen sei. Mit einer soliden Positionierung in wichtigen Sicherheitsmärkten wie Endpoint Security (Windows Defender EDR), Identity Management (Azure Active Directory), Security Analytics (Azure Sentinel) und Data Governance (Azure Purview) und einem voraussichtlichen Investitionsvolumen in Höhe von USD 20 Mrd. in den nächsten fünf Jahren habe sich Microsoft zu einem Security Powerhouse entwickelt.Das obere Ende der Umsatz-Guidance von USD 51,05 Mrd. habe um mehr als USD 2 Mrd. über der Konsensprognose von USD 48,8 Mrd. gelegen, ein Niveau, das angesichts der gewohnt konservativen Prognosen von Microsoft normalerweise nur selten vorkomme.Microsoft unternehme große Anstrengungen, sich als nachhaltiges, ressourcensparendes und soziales Unternehmen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Bis 2030 wolle Microsoft CO2-negativ sein (CO2-neutral sei man bereits seit 2012), also mehr Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernen als es verursache.Das Wachstum des Order-Eingangs im kommerziellen Bereich habe sich von 25% im Vorquartal auf 14% (jeweils währungsbereinigt) verlangsamt. Der Grund habe an einer geringeren Zahl langfristiger Azure-Verträge und einer relativ hohen Vergleichsbasis gelegen.Die Sparte "More Personal Computing" (u.a. Windows, Gaming, Suchwerbung, Hardware) sei um 12,4% auf USD 13,31 Mrd. (Konsens: USD 12,68 Mrd.) gewachsen. Sehr ordentlich hätten sich hier das Geschäft mit Suchwerbung (+40%) und die Windows Produkt- und Cloud-Service Erlöse im Unternehmensbereich (+12%) entwickelt, deutlich rückläufig seien andererseits nicht zuletzt wegen einer hohen Vergleichsbasis die Surface-Absätze gewesen (-17%).Die Q1-Zahlen hätten die Analystenerwartungen klar übertreffen können. Auch der Ausblick für das laufende Q2 habe von sehr viel Optimismus gezeugt. Microsoft schaffe es weiterhin, als Software-Powerhouse ein bezogen auf seine Unternehmensgröße äußerst bemerkenswertes Umsatzwachstum zu generieren und dabei gleichzeitig seine Profitabilität zu steigern. Angetrieben von der hohen Cloud-Dynamik könnten sich jetzt aber zusehends auch andere Teilbereiche (u.a. Security und Identity Management) positiv in Szene setzen.Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, erhöht sein Kursziel von USD 350 auf USD 400 und bestätigt gleichzeitig seine "Kauf"-Empfehlung für die Microsoft-Aktie. Das angehobene Kursziel entspreche einer aus seiner Sicht gerechtfertigten Prämie von rund 6% (Mittel aus KGV und EV/Sales auf Basis 2022e), welche zum einen innerhalb der historischen Bandbreite liege und zum anderen seiner Einschätzung nach durch das herausragende Gewinnmargenprofil gegenüber der Peer Group absolut gerechtfertigt sei. (Analyse vom 04.11.2021)