Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (15.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Microsoft-Gründer Bill Gates ziehe sich weiter beim US-Softwarekonzern zurück. Der 64-Jährige verlasse den Verwaltungsrat des Windows-Riesen. Gates wolle mehr Zeit für seine verschiedenen wohltätigen Engagements haben, habe Microsoft mitgeteilt. Er werde allerdings Vorstandschef Satya Nadella und dem restlichen Führungsteam weiterhin als Berater erhalten bleiben. Gates habe auch das Verwaltungsratsmandat bei Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway gelegt.Die Microsoft-Aktie habe sich am Freitag eindrucksvoll zurückgemeldet - um mehr als 14% sei es nach oben gegangen. "Der Aktionär" bleibe für den Titel langfristig sehr optimistisch. Kurzfristig hänge die weitere Entwicklung jedoch von der Entwicklung der Märkte ab, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:138,60 EUR +13,14% (13.03.2020, 22:26)Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:130,00 EUR +0,42% (13.03.2020, 17:35)