NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

202,88 USD -0,51% (17.07.2020, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (20.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Seit 2013 laufe das Papier des Softwareherstellers wie am Schnürchen. Rücksetzer wie zuletzt bei Ausbruch der Corona-Pandemie würden immer wieder von Anlegern zum Einstieg genutzt und deshalb schnell behoben. In den jüngsten Tagen sei es erneut etwas bergab gelaufen (circa fünf Prozent), doch spätestens mit den kommenden Quartalszahlen am Mittwoch dürfte der Aufwärtstrend fortgeführt werden.DER AKTIONÄR bleibe bullish für Microsoft, unabhängig von den Zahlen am Mittwoch. (Analyse vom 20.07.2020)