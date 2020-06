NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (18.06.2020/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Microsoft: Anstieg in Richtung 215 USD möglich - ChartanalyseDie Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und markierte am 11. Februar 2020 ein Allzeithoch bei 190,65 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im anschließenden Coronacrash sei der Wert auf ein Tief bei 132,52 USD zurückgefallen. Seitdem erhole er sich. Dabei habe die Aktie nach einer ersten steilen Erholung einen etwas flacheren Trendkanal herausgebildet. Am 10. Juni sei es sogar schon zu einem neuen Allzeithoch bei 198,52 USD gekommen. Nach einem Rückfall in die Nähe des Aufwärtstrends seit 21. April habe der Aktienkurs wieder zugelegt. Dieser Trend liege heute bei ca. 183,56 USD.Kurzfristig könne es in der Microsoft-Aktie zu einem kleinen Rücksetzer in Richtung 190,65 USD kommen. Anschließend sollte die Aktie wieder nach oben blicken. Ein Anstieg in Richtung 215 USD erscheine möglich. Ein Rückfall unter 190,65 USD wäre unschön. Aber noch kein Drama. Erst ein Rückfall unter 183,56 USD, also unter den Aufwärtstrend seit 21. April 2020 würde ein klares Verkaufssignal darstellen. In diesem Fall müsste zumindest mit Abgaben in Richtung 166,10 USD, also auf den Ausgangspunkt der Aufwärtsbewegung ab 21. April gerechnet werden. (Analyse vom 18.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:172,70 EUR -0,02% (18.06.2020, 08:54)Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:174,12 EUR +1,04% (17.06.2020, 17:35)