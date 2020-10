Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (15.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Beim Softwareriesen Microsoft laufe es trotz des Herbst-Rücksetzers operativ weiterhin wie am Schnürchen. Zuletzt habe der Konzern mit der Übernahme des Gaming-Anbieters Zenimax Media für 7,5 Milliarden Dollar für Aufsehen gesorgt. Nun gebe es positive News zu der Hardwaresparte von Microsoft.Laut dem Wells-Fargo-Analysten Philip Winslow habe die Nachfrage nach Hardware (Notebooks und PCs) im dritten Quartal deutlich zugenommen. Der Analyst berufe sich dabei auf die Studien von IDC und Gartner. Laut diesen sei die Zahl der Auslieferungen bei Hardware im Q3 um rund 15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen. Die beiden Marktforschungsunternehmen würden die gestiegene Nachfrage mit der Covid-19-Pandemie und dem damit einhergehendem Homeoffice-Trend begründen.Unterdessen würden die Analysten weiterhin bullish gestimmt bleiben. So hat der Experte Gregg Moskowith von Mizuho Securities seine Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt und das Kursziel auf 255 Dollar angehoben. Auch andere Analysten seien positiver Dinge. Aktuell würden 31 Experten die Anteilscheine von Microsoft auf "kaufen" und fünf auf "halten" einstufen. Kein einziger Experte habe das Papier des Tech-Riesen auf seiner Verkaufsliste.Microsoft habe bereits im letzten Quartal den Umsatz im Bereich More Personal Computing um 14 Prozent auf 12,9 Milliarden Dollar steigern können, was deutlich über dem Konsens gelegen habe. Die neuesten Auslieferungszahlen zu Notebooks und PCs würden davon zeugen, dass Microsoft diese starken Zahlen im Q3 noch toppen könnte. Microsoft bleibt ein Basisinvestment und auch Anleger an der Seitenlinie können zugreifen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.10.2020)