Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

266,30 EUR +0,32% (26.10.2021, 15:52)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

267,70 EUR +0,92% (26.10.2021, 15:38)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

310,41 USD +0,74% (26.10.2021, 15:38)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (26.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Heute nach Börsenschluss sei es soweit: Microsoft veröffentliche die Zahlen zum ersten Quartal (bis Ende September). Die Aktie von Microsoft sei in den vergangenen Monaten kräftig gestiegen - jetzt müsse der Software-Riese mit starkem Wachstum beweisen, dass das Vertrauen der Anleger gerechtfertigt sei.Analysten würden von Microsoft jedenfalls Zuwächse in allen wichtigen Segmenten erwarten. In der "Intelligent Cloud" werde ein Umsatzanstieg von 28 Prozent auf 16,58 Milliarden Dollar erwartet, der Zuwachs in der Sparte "Productivity and Business Processes" solle 20 Prozent auf 14,71 Milliarden Dollar betragen und im Segment "More Personal Computing" sollten die Erlöse um 7,4 Prozent auf 12,68 Milliarden Dollar klettern.Insgesamt würden die Analysten erwarten, dass Microsoft seinen Umsatz um 18 Prozent auf 43,94 Milliarden Dollar steigere. Der bereinigte Gewinn je Aktie solle bei 2,07 Dollar liegen und der operative Gewinn auf 18,63 Milliarden Dollar klettern.Spannend werde insbesondere die Frage, wie stark das PC-Segment "More Personal Computing" in Zeiten des Chip-Mangels performe. Intel habe vergangene Woche bereits einen Rückgang von 14 Prozent bei Notebook-Prozessoren berichtet, da bei OEM-Firmen wichtige Bauteile fehlen würden.Entscheiden, ob es im nachbörslichen Handel für die Microsoft-Aktie nach oben gehe, werde auch die Prognose. Für das laufende Q2 (bis Ende Dezember) würden die Analysten einen Umsatz von 48,89 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 2,22 Dollar erwarten.Gelinge es Microsoft die Erwartungen der Analysten zu schlagen, stehe einem neuen Rekordhoch nichts im Wege. Die Earnings-Historie spricht jedenfalls für den Software-Konzern und auch die Anleger scheinen im frühen Dienstagshandel auf einen Earnings-Beat zu vertrauen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Zuletzt habe die Microsoft-Aktie rund 0,8 Prozent im Plus auf 310,70 Dollar und damit nur knapp unter ihrem Allzeithoch bei 311,09 Dollar notiert. (Analyse vom 26.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: