NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

259,43 USD -0,56% (18.06.2021, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (21.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Microsoft: Allzeithoch im Visier - ChartanalyseRückblick: Im Januar überwanden die Aktien von Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) das damalige Allzeithoch bei USD 232,86 und zogen nacheiner kurzen Seitwärtsphase bis fast an das Kursziel bei USD 265,00 an, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Knapp unter der Marke sei Ende April eine Korrektur gestartet, die die Aktien wieder an den Bereich der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie und kurz sogar schon unter die Unterstützung bei USD 246,13 gedrückt habe. Allerdings habe die Marke schnell zurückerobert werden und sich der Anstieg in einer zweiten Kaufwelle in den letzten Wochen fortsetzen können. Dabei hätten die Aktien zuletzt auch den Widerstand bei USD 255,64 überschritten und damit die letzte Hürde vor dem Rekordhoch aus dem Weg geräumte.Ausblick: Setze sich der Aufwärtstrend der Aktien von Microsoft in gleicher Form wie jetzt fort, dürfte das Allzeithoch in Kürze erreicht und überschritten werden. Dennoch habe der Ausverkauf im Mai das ein oder andere bearishe Signal hinterlassen. Die Long-Szenarien: Oberhalb der USD 255,64-Marke hätten es die Bullen in der Hand, USD 263,19 und das Kursziel bei USD 265,00 zu erreichen. Sollte sogar ein Ausbruch über die Marke gelingen und der Wert weiter bis USD 271,00 steigen, wäre dort mit dem Beginn einer scharfen Korrektur zu rechnen. Ob anschließend auch der Bereich um USD 280,00 angelaufen werde, sei aktuell fraglich. Die Short-Szenarien: Denn der tiefe Fall im Mai und das "Tänzeln" entlang der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie würden durchaus bearishe Züge tragen. Sollte der Wert also am Bereich um USD 265,00 scheitern oder unter die Unterstützung bei USD 249,31 fallen, könnte die Stimmung kippen und die Aktien von Microsoft direkt bis USD 238,60 durchgereicht werden. Bliebe dort eine Erholung aus, wäre ein Ausverkauf bis USD 232,86 die Folge. (Analyse vom 21.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:219,05 EUR +0,39% (21.06.2021, 10:49)XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:218,50 EUR -0,25% (21.06.2021, 10:31)