Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

272,00 EUR +7,19% (27.04.2022, 17:52)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

273,60 EUR +7,08% (27.04.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

287,76 USD +6,49% (27.04.2022, 17:38)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (27.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Besser als erwartete Quartalszahlen und ein durchweg positives Echo der Wall Street-Experten würden im frühen Mittwochshandel die Microsoft-Aktie kräftig ansteigen lassen. Zuletzt habe der US-Titel rund 5,8 Prozent auf 285,96 Dollar zugelegt. Glaube man den Kurszielen der Analysten, dürfte es das jedoch nicht gewesen sein.Ein starkes Cloud-Geschäft habe Microsoft im jüngsten Quartal deutlich bessere Ergebnisse beschert, als zuvor von den Analysten erwartet. Entsprechend positiv würden am Mittwochmorgen die Reaktionen der Experten ausfallen.Das dritte Quartal habe im Gesamtpaket die Erwartungen erfüllt, der Umsatz sei dabei sogar etwas besser gewesen als gedacht, hätten die Experten von Goldman Sachs in ihrer Studie geschrieben. Bei näherer Betrachtung sei das Abschneiden ermutigend, habe der Analyst mit Blick auf die Geschäfte mit Cloud-Lösungen, Servern und der Azure-Plattform ergänzt. Diese seien entscheidend, um die Verfassung von Microsoft beurteilen zu können. Das Rating von Goldman Sachs: "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 365 Dollar.Positive Töne habe es auch seitens JPMorgan gegeben: Das starke Geschäftsquartal schüre Zuversicht in einem unruhigen Marktumfeld. Der Konzern grenze sich ab mit dem Eindruck, dass das schwierige Nachfrageumfeld für ihn navigierbar bleibe. Das Votum der Analysten bleibe bei "overweight" mit einem Kursziel von 320 Dollar.(Mit Material von dpaAFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: