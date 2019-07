NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

139,92 USD -0,57% (25.07.2019, 15:35)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (25.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktie hat einen Lauf - AktienanalyseMicrosoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) schwimmt weiter auf einer Erfolgswelle, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzanstieg um zwölf Prozent auf 33,7 Mrd. Dollar habe das operative Ergebnis des Softwareriesen im abgelaufenen Geschäftsquartal bis Ende Juni um 20 Prozent auf 12,4 Mrd. Euro angezogen. Unter dem Strich habe der Konzern dank einer Steuergutschrift mit 13,2 Mrd. Dollar sogar 49 Prozent mehr als im Vorjahr verdient. Die Erwartungen seien damit klar übertroffen worden. Vor allem das boomende Cloud-Geschäft mit der Plattform Azure lasse die Kassen klingeln (plus 64 Prozent). Doch auch in vielen anderen Sparten brumme das Geschäft. Das 2016 übernommene Online-Karriereportal LinkedIn habe den Umsatz um ein Viertel gesteigert. Microsofts Web-Version des Büroprogramms "Office 365" habe um 31 Prozent zugelegt. Und selbst die Windows-Sparte "More Personal Computing" habe ein Umsatzplus von vier Prozent geschafft.Anleger reagierten begeistert und hievten die Microsoft-Aktie auf ein neues Allzeithoch, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 29/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:125,20 EUR -0,21% (25.07.2019, 15:33)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:124,78 EUR -1,20% (25.07.2019, 15:48)