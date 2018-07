Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA.

Cleveland (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst Brent Bracelin von KeyBanc Capital MarketsLaut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Brent Bracelin vom Investmenthaus KeyBanc Capital Markets in Bezug auf die Aktien von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) seine Übergewichten-Empfehlung.Die Analysten von KeyBanc Capital Markets weisen darauf hin, dass Microsoft Corp. Unterstützung durch eine starke Kombination aus langfristigem und zyklischem Rückenwind erhält.Microsoft könnte das vierte Quartal in Folge ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielt haben. In allen wichtigen Geschäftssegmenten seien die Fundamentaldaten positiv.Analyst Brent Bracelin ist der Auffassung, dass das durchwachsene Sentiment hinsichtlich des Azure-Wachstums nicht angebracht ist.In ihrer Microsoft-Aktienanalyse stufen die Analysten von KeyBanc Capital Markets den Titel unverändert mit "overweight" ein und bestätigen das Kursziel von 110,00 USD.Börsenplätze Microsoft-Aktie:XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:91,26 Euro +1,46% (18.07.2018, 14:49)