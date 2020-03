Börsenplätze Microsoft-Aktie:



134,14 EUR +2,81% (19.03.2020, 15:06)



132,04 EUR +1,01% (19.03.2020, 14:51)



142,47 USD -2,80% (19.03.2020, 14:51)



US5949181045



870747



MSF



MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (19.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Corona-Krise habe die Aktienmärkte schwer erschüttert und auch nicht vor Big Tech Halt gemacht. Und so sei Microsoft, das derzeit wertvollste Technologie-Unternehmen der Welt, mit in den allgemeinen Abwärtsstrudel gezogen worden. Zu Unrecht wie der "Aktionär" finde.Der Softwareriese aus Redmond überzeuge durch ein starkes operatives Geschäft und ein sehr robustes Geschäftsmodell. Und mehr noch: Die Produkte von Microsoft seien nahezu unverzichtbar für viele Unternehmen und Privathaushalte geworden.Microsoft sei und bleibe eine Cash-Cow mit jährlich zweistelligen Wachstumsraten beim Gewinn und Umsatz. 2019 habe die Umsatzsteigerung 13 Prozent betragen. Der Nettogewinn habe bei 39,2 Milliarden Dollar gelegen - eine Steigerung von 144 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Daneben verfüge Microsoft über gewaltige Cash-Reserven von 134 Milliarden Dollar. Damit sei der Softwarekonzern bestens für jegliche Art von Krisen gerüstet.Daneben überzeuge Microsoft auch durch ein sehr starkes Cloud-Geschäft und gehöre hinter Amazon zu den größten Cloud-Anbietern der Welt. Die Wachstumsraten im Bereich der Cloud Computing-Services seien schlicht beeindruckend.Last but not least sei im Zuge der Corona-Krise die Nachfrage nach Homeoffice-Arbeit stark angestiegen. Und diese sei ohne die Microsoft-Produkte nahezu undenkbar. Vom Betriebssystem (Windows) über Konferenzsysteme und Kollaborationstools (Teams, Skype) bis hin zu Office-Software in der Cloud (Office365) und Fernwartung (Remotedesktop) liefere Microsoft alles, was man zur Heimarbeit brauche.Die Microsoft-Aktie habe im Zuge des Corona-Crashs über 25 Prozent eingebüßt. Die vorliegende Analyse zeige, dass der Tech-Gigant trotz der Schwierigkeiten im Hardwaregeschäft gestärkt aus der Krise herauskommen und sogar seine Marktanteile ausbauen sollte.Für den "Aktionär" bleibt Microsoft ein absolutes Basisinvestment. Anleger können sich die laufende Korrektur zu Nutze machen und bei den Microsoft-Papieren auf diesem reduzierten Niveau eine erste Position aufbauen, so Emil Jusifov. (Analyse vom 19.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link