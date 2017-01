ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (30.01.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT), erhöht aber sein Kursziel.Der Konzern habe auch in Q2 2016/17 von einem anhaltend wachstumsstarken Cloud-Geschäft profitieren können. Alles im allem seien die Q2-Zahlen überwiegend erfreulich ausgefallen, auch wenn nicht alle Kennziffern die Erwartungen hätten erreichen können. So habe bspw. das bereinigte Nettoergebnis bei einem Umsatzanstieg (bereinigt) von 2% y/y überproportional um 6% y/y wachsen können. Das berichtete Nettoergebnis sei um 3,6% auf 5,20 (Vj.: 5,02) Mrd. USD gestiegen. Beim Ausblick für das aktuelle Quartal habe Microsoft beim Umsatz in der Mitte der angegebenen Spanne moderat über der Analysten-Erwartung gelegen.Das Wertpapier habe trotzdem im Anschluss an die Zahlenbekanntgabe um 2,3% steigen und mit 65,91 USD ein neues Allzeithoch erreichen können. Der Analyst habe wegen der Konsolidierung von Linkedin seine EPS-Prognose für 2016/17 moderat auf 2,34 (alt: 2,43) USD gesenkt.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Microsoft-Aktie unverändert mit dem Votum "verkaufen". Das Kursziel sei von 50,00 auf 55,00 USD erhöht worden. (Analyse vom 30.01.2017)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:61,123 Euro -0,52% (30.01.2017, 12:26)NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:USD 65,78 (27.01.2017)