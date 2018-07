NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (20.07.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktie: Starke Kursperformance - AktienanalyseNachbörslich hat der Softwareriese Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgestellt und die Erwartungen deutlich übertroffen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der Softwarekonzern Microsoft habe beim Umsatz und Gewinn dank eines festen Cloud-Geschäfts deutlich zulegen können. Im vierten Geschäftsquartal habe der Überschuss im Jahresvergleich um fast zehn Prozent auf 8,87 Mrd. US-Dollar zugelegt, die Erlöse seien von April bis Juni sogar um mehr als 17,5 Prozent auf 30,1 Mrd. US-Dollar geklettert. Besonders das Cloud-Geschäft und die boomende Azure-Plattform hätten sich mit einem Umsatzplus von 89 Prozent wiederholt als Wachstumstreiber erwiesen.Technisch beeindrucke die Aktie mit einer starken Kursperformance und habe sich bereits Anfang Juni über einen wichtigen Widerstand um 100,00 US-Dollar hinwegsetzen können. Anschließend seien die Notierungen sogar auf ein Niveau von 106,50 US-Dollar angestiegen. Das übergeordnete Ziel um 110,00 US-Dollar habe bislang aber noch nicht erreicht werden können, dürfte jedoch nach der starken Vorstellung und einem deutlichen Kurszuwachs im nachbörslichen Handel nun bald in Angriff genommen werden.Vom gegenwärtigen Kursniveau bei 104,40 US-Dollar sollte zunächst einen Kurssprung in Richtung der Jahreshochs bei 106,50 US-Dollar einsetzen. Darüber dürfte das Papier von Microsoft schließlich weiter in Richtung 110,00 US-Dollar zulegen können, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 20.07.2018)Börsenplätze Microsoft-Aktie:XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:91,75 EUR +1,37% (20.07.2018, 15:50)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:91,35 EUR +1,75% (20.07.2018, 16:05)