Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (06.03.2018/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von der LBBW:Ralph Szymczak und Mirko Maier, Investmentanalysten der LBBW, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT).Microsoft habe in Q2 des Geschäftsjahres 2017/18 die hohen Erwartungen des Marktes bei leicht positiven Währungseffekten trotz einer US-Steuerreform bedingten hohen Abschreibung übertreffen und die Umsatzdynamik zum Vorquartal halten können. Zum Plus beim Konzernumsatz von 12% yoy auf 28,9 Mrd. USD habe die Übernahme von LinkedIn 1,3 Mrd. USD bzw. 5%-Punkte beigetragen. Das organische Umsatzwachstum habe daher im Vergleich zum Vorquartal leicht gefallene 5% betragen (Q1/18: 7%).Deutlich zulegen können hätten weiterhin die Cloudaktivitäten (u.a. Azure +98%, Office 365 für Unternehmen +41%, Dynamics 365 +67%). Das operative Ergebnis habe trotz konsolidierter LinkedIn-Verluste in Höhe von 265 Mio. USD auf 8,7 Mrd. USD bzw. um +10% erneut überraschend stark zugelegt. Die operative Marge sei jedoch um 60 Bp auf 30,0% gefallen.Die Innovationskraft von Microsoft sei ungebrochen. Neue Lösungen wie Microsoft 365, Microsoft Teams und Windows 10 S oder die Kombination von z.B. LinkedIn mit Dynamics zu Microsoft Relationship Sales würden zur positiven Topline-Entwicklung beisteuern. Microsoft investiere weiter stark in den Vertrieb (+12%) und in neue Rechenzentren für seine Cloudlösungen, welche erneut das in 2015 selbstgesteckte jährliche Umsatz-Ziel von 20 Mrd. USD überschritten hätten. Die operative Marge bleibe dabei immer noch hoch. Für das laufende Geschäftsjahr sei eine geringere Steuerquote avisiert worden. Die Prognosen für das Folgequartal seien beim Umsatz besser als erwartet gewesen.Microsoft und SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) würden ihre Partnerschaft im Cloud-Geschäft verstärken. Dazu werde SAPs Unternehmens-Cloud Hana auf Microsofts Plattform Azure vollständig integriert in einer sicheren Umgebung für Kunden nutzbar. In Relation zur Wachstumsdynamik beim Gewinn erscheine den Analysten das Bewertungsniveau inzwischen etwas hoch, was sie derzeit als Hauptrisiko sähen. Doch die fundamentalen Aussichten würden positiv bleiben.