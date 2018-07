XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (20.07.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Microsoft habe in Q4 (bis 30.Juni) einen Umsatz von 30,09 Mrd. USD erzielt und damit die Schätzungen der Analysten von 29,22 Mrd. USD übertroffen. Die jährlichen Erlöse hätten damit zum ersten Mal die magische 100 Mrd. USD-Marke geknackt. Der Gewinn je Aktie habe mit 1,13 USD ebenfalls höher gelegen als die Erwartungen von 1,07 USD.Besonders stark in Q4 sei wieder einmal das Cloud-Geschäft mit den Cloud-Server-Diensten gewesen. Die Umsätze in der Sparte "Intelligent Cloud" hätten bei 9,61 Mrd. USD gelegen, was einem Wachstum gegenüber dem Vorjahresquartal von 23% entspreche - herausragend sei wieder Azure mit einem Umsatzanstieg von 89% gewesen. Das wichtige Segment sei damit deutlich schneller gewachsen, als die Analysten mit 9,08 Mrd. USD erwartet hätten.Auch die "Commercial Cloud" habe sich sehen lassen können und Umsatzwachstum und steigende Margen geliefert. Das unter dem Segment "Productivity and Business Processes" bilanzierten Geschäft mit Office 365 habe Erlöse von 6,9 Mrd. USD erzielt - Wachstum von 53%. Die Bruttomarge habe sich dagegen um sechs Prozentpunkte auf 58% verbessert.Die größte Sparte "More Personal Computing" rund um Windows, Surface-Book, Gaming und Werbeeinnahmen habe um 17% auf 10,81 Mrd. USD zugelegt. Windows bringe dabei immer noch nennenswerte Erlöse ein und habe im vergangenen Quartal von den steigenden PC-Verkäufen profitieren können. Auch die Gaming-Segmente hätten gegenüber dem Vorjahresquartal noch einmal deutlich zuwachsen können, obwohl die aktuelle Xbox schon etwas in die Jahre gekommen sei. Grund hierfür seien vor allem die von Windows vertriebenen Spiele und das Gaming-Abo Xbox Live.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" empfiehlt ganz klar: Gewinne laufen lassen - nach einem starken Quartal dürfte die Kursrally weiterlaufen. (Analyse vom 20.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: