Kursziel

Microsoft-Aktie

(USD) Rating

Microsoft-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 350,00 Kaufen Raiffeisen Bank International AG Leopold Salcher 09.08.2021 310,00 Halten Independent Research Markus Jost 30.07.2021 330,00 Overweight Barclays Raimo Lenschow 28.07.2021 325,00 Outperform BMO Capital Markets Keith Bachman 28.07.2021 411,00 Buy Citigroup Tyler Radke 28.07.2021 320,00 Outperform Credit Suisse Brak Danych 28.07.2021 340,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Kash Rangan 28.07.2021 310,00 Overweight J.P. Morgan Mark Murphy 28.07.2021 325,00 Buy Mizuho Securities USA Gregg Moskowitz 28.07.2021 305,00 Overweight Morgan Stanley Keith Weiss 28.07.2021 360,00 Outperform RBC Capital Markets Rishi Jaluria 28.07.2021 325,00 Buy Stifel Brad Reback 28.07.2021 325,00 Outperform Wedbush Securities Daniel Ives 28.07.2021

Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

247,70 EUR +0,34% (13.08.2021, 16:34)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

247,20 EUR +0,26% (13.08.2021, 16:17)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

291,83 USD +0,70% (13.08.2021, 16:20)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (13.08.2021/ac/a/n)







Redmond (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Technologiekonzerns Microsoft Corporation (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 411,00 oder 305,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Microsoft-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Microsoft Corporation hat am 27. Juli die Zahlen zum 4. Quartal 2021 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 27. Juli zu entnehmen ist, habe der anhaltende Boom des Cloud-Geschäfts dem Software-Riesen Microsoft im jüngsten Quartal abermals starke Geschäftszuwächse eingebracht. In den drei Monaten bis Ende Juni seien die Erlöse im Jahresvergleich um 21 Prozent auf 46,2 Milliarden Dollar (39,1 Mrd. Euro) geklettert. Der Nettogewinn habe sogar um 47 Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar zugenommen. Damit seien die Erwartungen der Wall Street-Analysten klar übertroffen worden.Microsoft habe sich einmal mehr auf seine lukrativen Cloud-Services verlassen können. Die Azure-Plattform, die zahlreichen anderen Unternehmen und Apps IT-Dienste und Speicherplatz im Netz biete, habe den Umsatz um überraschend starke 51 Prozent gesteigert. Die PC-Sparte, zu der neben Windows-Software auch Hardware-Produkte wie die Spielkonsole Xbox gehören, legte um 9 Prozent auf 14,1 Milliarden Dollar zu, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Microsoft-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen vom Investmenthaus RBC Capital Markets: Der dort zuständige Analyst Rishi Jaluria hat am 28. Juli die Aktie des Software-Herstellers mit "outperform" bewertet und das Kursziel von 360 USD genannt.Die niedrigste Kursprognose für Microsoft kommt dagegen von Keith Weiss, Analyst von Morgan Stanley, der am 28. Juli die Aktie des Technologiekonzerns unverändert mit dem Rating "overweight" eingestuft und das Kursziel von 305 USD ausgegeben hat.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Microsoft-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Microsoft-Aktie: