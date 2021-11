Kursziel

Microsoft-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 400,00 Kaufen Raiffeisen Bank International Leopold Salcher 04.11.2021 345,00 Halten Independent Research Markus Jost 02.11.2021 390,00 Buy Deutsche Bank Brad Zelnick 01.11.2021 363,00 Overweight Barclays Raimo Lenschow 27.10.2021 407,00 Buy Citigroup Tyler Radke 27.10.2021 340,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 27.10.2021 370,00 Outperform Evercore ISI Kirk Materne 27.10.2021 400,00 Conviction buy list Goldman Sachs Kash Rangan 27.10.2021 320,00 Overweight J.P. Morgan Mark Murphy 27.10.2021 375,00 Buy Jefferies Brent Thill 27.10.2021 360,00 Buy Mizuho Securities USA Gregg Moskowitz 27.10.2021 364,00 Overweight Morgan Stanley Keith Weiss 27.10.2021 330,00 Outperform Oppenheimer Timothy Horan 27.10.2021 352,00 Overweight Piper Sandler Brent Bracelin 27.10.2021 380,00 Buy Stifel Brad Reback 27.10.2021 375,00 Outperform Wedbush Securities Daniel Ives 27.10.2021

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (11.11.2021/ac/a/n)







Redmond (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Technologiekonzerns Microsoft Corporation (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 407,00 oder 320,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Microsoft-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Microsoft Corporation hat am 26. Oktober die Zahlen zum 1. Quartal 2022 veröffentlicht.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 26. Oktober habe der Software-Riese im vergangenen Geschäftsquartal dank seiner florierenden Cloud-Dienste prächtig verdient. Der Nettogewinn sei in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 48 Prozent auf 20,5 Milliarden Dollar (17,7 Mrd. Euro) geklettert. Der starke Anstieg sei aber auch einer milliardenschweren Steuergutschrift geschuldet gewesen. Die Erlöse des Unternehmens seien um 22 Prozent auf 45,3 Milliarden Dollar gewachsen.Vor allem das Cloud-Geschäft mit der Azure-Plattform, die vielen anderen Firmen und Apps IT-Dienste und Speicherplatz im Netz liefere, habe mit einem Umsatzplus von 50 Prozent weiter geboomt. Microsoft profitiere dabei auch weiter vom Trend zum Homeoffice. Die PC-Sparte habe die Erlöse um zwölf Prozent gesteigert. Hier seien neben Windows-Software etwa auch Hardware-Produkte wie die Spielkonsole Xbox oder das zuletzt schwächelnde Geschäft mit "Surface"-Tablets angesiedelt. Starkes Wachstum verbuchte das zum Konzern gehörende Karrierenetzwerk LinkedIn, hier stieg der Umsatz im jüngsten Quartal um 42 Prozent, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Microsoft-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen u.a. von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat den Titel nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal 2021/22 auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 360 USD belassen. Der Software-Konzern habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Kash Rangan in einer am 27. Oktober vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Kursgewinne im laufenden Jahr betone der Experte, dass die durch steigende Gewinnerwartungen getrieben worden seien und nicht - wie im Techsektor allgemein - durch eine Inflation der Bewertungsrelationen. Der Analyst sehe die Kursgewinne von Microsoft also als durch die Geschäftsentwicklung untermauert.Die niedrigste Kursprognose für Microsoft kommt dagegen von der US-Bank J.P. Morgan: Analyst Mark Murphy hat das Kursziel für die Aktie nach Quartalszahlen von 310 auf 320 USD angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Der Umsatz des Softwarekonzerns habe die Konsensschätzung um rund 3 Prozent übertroffen, schrieb Mark Murphy in einer am 27. Oktober vorliegenden Studie. Zudem hätten die Kennziffern die anhaltende Stärke des Cloud-Geschäfts unterstrichen. Der Experte habe seine bereinigten Gewinnprognosen (EPS) für 2022 und 2023 erhöht.