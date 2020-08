Kursziel

Microsoft-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 260,00 Outperform Wedbush Securities Daniel Ives 04.08.2020 210,00 Halten Independent Research Markus Jost 27.07.2020 234,00 Overweight Barclays Capital Raimo Lenschow 23.07.2020 233,00 Outperform Bernstein Research Mark Moerdler 23.07.2020 225,00 Outperform Credit Suisse Brad Zelnick 23.07.2020 236,00 Kaufen DZ BANK Ingo Wermann 23.07.2020 235,00 Buy Goldman Sachs Heather Bellini 23.07.2020 220,00 Overweight J.P. Morgan Mark Murphy 23.07.2020 240,00 Buy Jefferies & Company Brent Thill 23.07.2020 - Perform Oppenheimer Timothy Horan 23.07.2020 218,00 Overweight Piper Sandler Brent Bracelin 23.07.2020 230,00 Outperform RBC Capital Markets Alex Zukin 23.07.2020 220,00 Buy Stifel Brad Reback 23.07.2020 232,00 Buy UBS AG Jennifer Swanson Lowe 23.07.2020



Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

178,96 EUR -0,88% (05.08.2020, 21:32)



Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

178,94 EUR -0,25% (05.08.2020, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

212,735 USD -0,26% (05.08.2020, 21:21)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (06.08.2020/ac/a/n)







Redmond (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Technologiekonzerns Microsoft Corporation (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 260,00 oder 210,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Microsoft-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Microsoft Corporation hat am 22. Juli die Zahlen zum 4. Quartal 2020 bekannt gegeben.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 22. Juli habe Microsoft im vergangenen Quartal mit seinem Umsatz die Analysten-Erwartungen übertroffen. Der Softwarekonzern habe die Erlöse im Jahresvergleich um 13 Prozent auf gut 38 Milliarden Dollar gesteigert - am Markt seien eher um die 36,5 Milliarden Dollar erwartet worden. Zugleich habe sich das Wachstum von Microsofts Cloud-Plattform Azure binnen drei Monaten von 59 Prozent auf 47 Prozent verlangsamt.Microsoft habe sich in den vergangenen Jahren konsequent auf das Cloud-Geschäft ausgerichtet, das zum Wachstumstreiber geworden sei. In der Corona-Krise habe aber auch der lange schwächelnde PC-Markt wieder Rückenwind bekommen durch Notebook-Käufe für Heimarbeit. Die Microsoft-Sparte, in der das Geschäft mit dem Windows-Betriebssystem, den hauseigenen Surface-Computern und der Spielkonsole Xbox gebündelt sei, habe den Umsatz um 14 Prozent auf 12,9 Milliarden Dollar gesteigert. Analysten hätten sich auf etwa 11,5 Milliarden eingestellt.Der Gewinn in dem Ende Juni abgeschlossenen vierten Geschäftsquartal sei unterdessen um 15 Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar gesunken. Microsoft hatte die Schließung des Großteils seiner hauseigenen Einzelhandelsläden angekündigt, was die Bilanz mit 450 Millionen Dollar belastete, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Microsoft-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Jefferies: Das Analysehaus hat die Einstufung für Microsoft auf "buy" mit einem Kursziel von 240 USD belassen. Umsatz und Gewinn je Aktie des Softwarekonzerns hätten zwar über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am 23. Juli vorliegenden Studie. Die Cloud-Plattform Azure und die operative Marge hätten aber enttäuscht.Die niedrigste Kursprognose für Microsoft kommt dagegen von Independent Research: In einer Aktienanalyse vom 27. Juli hat Analyst Markus Jost das Kursziel von 210,00 USD in Aussicht gestellt und das "halten"-Votum bestätigt. Microsoft habe auch im vierten Quartal (Q4) 2019/20 (30.06.; vorläufige Zahlen) von der derzeitigen Corona-Krise bzw. dem damit einhergehenden Homeoffice profitieren können. Der Umsatz sei demnach unerwartet deutlich um 12,8% y/y gestiegen. Die wesentlichen Impulse seien dabei erneut aus dem Cloud-Geschäft (Intelligent Cloud: +17,4% y/y; hiervon Azure: +47% y/y) gekommen, auch wenn sich hier das Wachstum im Vergleich zu den Vorquartalen verlangsamt habe.Beim Ausblick für das laufende Quartal habe Microsoft beim Umsatz im Rahmen der Markterwartung und beim operativen Ergebnis darüber gelegen. Der Analyst habe seine EPS-Prognose für 2020/21 auf 6,47 (alt: 6,20) USD angehoben und seine Dividendenprognose auf 2,16 (alt: 2,24) USD je Aktie reduziert. Für 2021/22 prognostiziere Analyst Markus Jost erstmals ein EPS von 7,39 USD und eine Dividende von 2,30 USD je Aktie.