Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

33,21 EUR -4,24% (23.10.2018, 15:17)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

38,19 USD -3,95% (23.10.2018, 15:25, vorbörslich)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (23.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Chris Caso von Raymond James:Aktienanalyst Chris Caso von Raymond James äußert im Rahmen einer Aktienanalyse die Erwartung, dass die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) eine marktkonforme Kursentwicklung verzeichnen dürften.Die DRAM- und NAND-Märkte würden beginnen in eine zyklische Korrekturphase einzutreten. Der Umfang und die Dauer dieser Periode sei noch nicht klar, so die Einschätzung der Analysten von Raymond James.Analyst Chris Caso ist der Meinung, dass die Markterwartungen zu hoch seien. Solange sich bei Micron Technology Inc. noch kein fundamentaler Boden klarer abzeichne erscheine es nicht angebracht eine positive Anlageeinschätzung nur auf Bewertungsgründe zu stützen.Die Aktienanalysten von Raymond James beginnen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse die Coverage mit einem "market perform"-Rating.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:33,45 EUR -3,27% (23.10.2018, 14:53)