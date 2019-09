Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (23.09.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Jonathan Pitzer von der Credit Suisse:Jonathan Pitzer, Aktienanalyst der Credit Suisse, rechnet bei den Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten der Credit Suisse schätzen den FQ$-Umsatz von Micron Technology Inc. auf 4,6 bis 4,8 Mrd. USD und das EPS auf 0,60 bis 0,65 USD. Die Konsensprognosen würden sich demgegenüber auf 4,5 Mrd. USD sowie 0,45 USD belaufen.Bessere DRAM- und NAND-Preise könnten für bessere Ergebnisse sorgen als es der Markt im Durchschnitt unterstelle, so der Analyst Jonathan Pitzer.Die Aktienanalysten der Credit Suisse stufen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "outperform" ein und bestätigen das Kursziel von 90,00 USD.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:44,74 EUR -1,32% (23.09.2019, 14:25)