Deutlich besser sei es für die chilenische Fluglinie Latam Airlines (ISIN: US51817R1068, WKN: A1J5XB, Ticker-Symbol: LFL) gelaufen, die sich um 31,1% hätten verteuern können. Grund sei u.a. die Bekanntgabe einer strategischen Partnerschaft mit Delta Air Lines (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) gewesen. Demnach beteilige sich Delta mit 20% an der Fluggesellschaft und beabsichtige rund USD 350 Mio. zu investieren. Delta Airlines hätten hingegen 0,9% nachgegeben.



Die Aktien von Progress Software (ISIN: US7433121008, WKN: 884284, Ticker-Symbol: PGR) hätten nach Bekanntgabe der Zahlen für das dritte Quartal rund 7,1% verloren. Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) hätten hingegen um 3,7% zugelegt. Wie das Finanzinstitut bekannt gegeben habe, werde Charles Scharf, ehemals Chairman und CEO der Bank of New York Mellon (ISIN: US0640581007, WKN: A0MVKA, Ticker-Symbol: BN9) den Posten des CEO am 21. Oktober übernehmen.



Las Vegas Sands (ISIN: US5178341070, WKN: A0B8S2, Ticker-Symbol: LCR) hätten von der Aufnahme in den S&P-500-Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) zum 3. Oktober profitiert. Die Aktie sei im Kurs um 2,2% nach oben geklettert. (30.09.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang stand in den USA die Aktie des Chipherstellers Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) im Fokus der Anleger, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Konzern habe bereits am Donnerstag nach Börsenschluss zum wiederholten Male einen deutlichen Gewinnrückgang gemeldet und sich pessimistisch zum bevorstehenden Weihnachtsgeschäft geäußert. Der Aktienkurs habe zu Handelsende um rund 11% unter dem Vortageswert gelegen.