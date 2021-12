Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

83,25 EUR +4,49% (23.12.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

83,01 EUR +4,64% (23.12.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

94,42 USD +4,52% (23.12.2021, 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (24.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) unter die Lupe.Micron Technology sei zurück in der Gunst der Wall Street. Die Aktie des Speicherchipherstellers befinde sich nach wie vor auf dem Weg nach oben. Für Rückenwind sorge nach den Zahlen vom Montag mittlerweile auch die Chartsituation. Zudem sei Micron Technology im Sektor 2021 Underperformer. Das könnte sich nun ändern.Die Micron Technology-Aktie sei zuletzt von den starken Zuwächsen anderer Chiphersteller weitgehend abgekoppelt gewesen. Sie sei vor dem Quartalsausweis im Jahresverlauf nur um 9% gestiegen, während der branchenrelevante Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index um 35% zugelegt habe. Noch auffälliger sei, dass Micron Technology nach wie vor die billigste Aktie im Index wäre, so Dow Jones weiter. Derzeit werde sie mit dem Neunfachen des voraussichtlichen Gewinns bewertet. Der Durchschnitt der Vergleichsunternehmen liege bei 24. Dieser Abstand von 62% sei fast doppelt so groß wie der durchschnittliche Abschlag, den Micron Technology laut Factset in den vergangenen fünf Jahren gegenüber der Vergleichsgruppe registrierte habe.Ein derart hoher Abschlag werde Micron Technology nicht gerecht, selbst wenn man das Engagement des Unternehmens im zyklischen Speichergeschäft herausstelle. So habe er nicht die erheblichen Verbesserungen berücksichtigt, die das Unternehmen vorgenommen habe, um die harten Auswirkungen der speichertypischen Zyklen zu verringern. Micron Technology habe während des jüngsten anhaltenden Umsatzrückgangs, der 2019 und Anfang 2020 stattgefunden abe, eine durchschnittliche operative Marge von 17% erzielt. Das stehe in Kontrast zu früheren Abschwüngen, in denen das Unternehmen unter dem Strich rote Zahlen geschrieben habe.Data-Center, PC, Mobile und Automotive - Micron Technology blicke auf allen Endmärkten optimistisch in die Zukunft. "Der Aktionär" rechne daher weiterhin damit, dass insbesondere die Preisschwäche bei DRAM-Chips zum Jahresende nur vorübergehender Natur sein dürfte. Die Meinung bleibe daher unverändert: Die Micron Technology-Aktie sei der nächste potenzielle Chip-Outperformer, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Micron Technology-Aktie: