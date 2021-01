Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

65,35 EUR +0,40% (13.01.2021, 08:24)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

79,46 USD +1,00% (12.01.2021, 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (13.01.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) unter die Lupe.Einer der Lieblingsansätze der Analysten verknüpfe das Konzept der Relativen Stärke (Levy) mit dem Abschluss von charttechnischen Konsolidierungsmustern. Während ein hohes Momentum für Engagements ausschließlich in Richtung des übergeordneten Trends sorge, signalisiere eine aufgelöste Konsolidierungsformation, dass der besagte Trend wieder Fahrt aufnehme. Aus dieser idealtypischen Konstellation habe die Micron Technology-Aktie lehrbuchmäßig Kapital schlagen können. Das mit einer hohen Relativen Stärke (Levy) nach oben aufgelöste Dreieck halte insgesamt sogar ein Anschlusspotenzial von 35 USD bereit, so dass dieses Konsolidierungsmuster weiterhin als Kurstreiber fungieren dürfte. Das nächste Etappenziel werde dabei durch die 161,8%-Fibonacci-Projektion des 2018er-Rückschlags bei 87,07 USD abgesteckt. Wann immer ein Trend derart ins Laufen komme, gewinne allerdings auch stets das Money Management an Bedeutung.Zur Gewinnsicherung können Anleger den Stopp-Loss für bestehende Engagements auf das Niveau der Hochpunkte vom Dezember bei gut 74 USD anheben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 13.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:64,80 EUR +0,36% (12.01.2021, 17:35)