XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

33,91 EUR +3,95% (29.11.2018, 12:02)



Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

33,74 EUR -0,97% (29.11.2018, 14:05)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

38,71 USD +4,62% (28.11.2018, 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (29.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Halbleiterherstellers Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) unter die Lupe.Micron liefere der Chip-Branche ein helles Schimmern am Horizont. Laut Unternehmensführung sollte der Gewinn im ersten Geschäftsquartal leicht über dem Mittelwert der eigenen Erwartungen liegen.Micron-CEO Sanjay Mehrotra habe auf der "Credit Suisse 22nd Annual Technology, Media & Telecom Conference" gesprochen. "Das Geschäft bleibt insgesamt sehr gesund, da die Preissenkungen durch die ebenfalls schrumpfenden Produktionskosten ausgeglichen werden. Wenn wir auf die Gewinne je Aktie in unserem aktuellen Quartal schauen und sehen, dass das EPS etwas über dem Mittelwert unserer Prognose liegen dürfte, zeigt uns dies, dass sich DRAM- und NAND-Geschäft auch im aktuellen Marktumfeld sehr gesund entwickeln", so Mehrotra.Im Gegensatz zu einigen namhaften bearishen Analysten, glaube die Unternehmensführung an weiterhin gut laufende Geschäfte. Einen Beweis hierfür liefere auch das vor kurzem beschlossene Aktienrückkaufprogram.DER AKTIONÄR meine: Die günstige Micron Technology-Aktie sollte auf die Watchlist. Sobald die Konsolidierungsphase vorbei ist und sich ein Boden ausbildet, gilt es hier zuzuschlagen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Micron Technology-Aktie: