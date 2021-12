Börsenplätze Micron Technology-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

84,48 EUR -0,31% (30.12.2021, 11:17)



XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

84,50 EUR -0,20% (30.12.2021, 11:01)



NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

96,17 USD +3,48% (29.12.2021, 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (30.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) unter die Lupe.Die Omikron-Variante habe China erfasst und in der Metropole Xi'an zu teilweisen Schließungen von Fabriken geführt. Betroffen seien auch die Speicherchiphersteller Micron und Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360). Aber keine Panik, denn den Börsianern gefalle es.Micron Technology habe am Mittwoch in einem Blog-Post mitgeteilt, dass der Lockdown in Xi'an zu Lieferverzögerungen bei seinen DRAM-Speicherchips führen könnte. Die strengen Maßnahmen, die seit dem 23. Dezember in Kraft seien, hätten die Zahl der Arbeiter und damit auch den Produktions-Output beeinträchtigt."Wir nutzen unsere globalen Lieferketten, einschließlich unserer Zuliefererpartner, um unsere Kunden bei der Versorgung mit DRAM-Produkten zu unterstützen", so Micron. "Wir gehen davon aus, dass es diese Bemühungen ermöglichen, den Großteil der Nachfrage zu befriedigen, allerdings kann es kurzfristig zu Verzögerungen kommen, bis wir unser Netzwerk aktiviert haben."Neben Micron habe auch Samsung gewarnt, dass in den beiden Fabriken in Xi'an die Produktion durch den Lockdown beeinträchtigt werden könnte. Im Gegensatz zum US-Konzern würden die Koreaner hier NAND-Chips herstellen, die insbesondere in SSDs zum Einsatz kommen würden.Der steigende Aktienkurs als Reaktion auf Produktionsschwierigkeiten zeige hingegen deutlich, wie robust die Nachfrage nach Speicher-Chips von den Marktteilnehmern gesehen werde. DRAM- und NAND-Chips seien schlichtweg ein essentieller Baustein für eine Vielzahl an heutigen und künftigen Technologien wie z.B. dem autonomen Auto.DER AKTIONÄR rät daher bei der Micron Technology-Aktie, die Gewinne laufen zu lassen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 30.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link