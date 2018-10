Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

33,32 EUR -3,92% (23.10.2018, 17:38)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

38,22 USD -3,86% (23.10.2018, 17:46)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (23.10.2018/ac/a/n)



Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Mehdi Hosseini von Susquehanna Financial:Mehdi Hosseini, Analyst vom Investmenthaus Susquehanna Financial, vertritt in Bezug auf die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) laut einer Aktienanalyse nur noch eine neutrale Haltung.Die Analysten von Susquehanna Financial weisen auf Basis von Marktrecherchen auf ein herausforderndes Enterprise/Cloud-Nachfrageumfeld hin. Die Erwartungen an die Speichernachfrage in der ersten Jahreshälfte 2019 würden weiter zurückgehen, vor was den Bereich Server-DRAM's betreffe.Die operativen Margen und Gewinne müssten nun zuerst einen Boden finden bevor die Speicherindustrie wieder mit höheren Bewertungsmultiplen versehen werden kann. Analyst Mehdi Hosseini glaubt, dass ein solches Szenario noch einige Quartale entfernt sei.Die Aktienanalysten von Susquehanna Financial stufen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse den Titel von "positive" auf "neutral" zurück und reduzieren das Kursziel von 75,00 auf 45,00 USD.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:33,39 EUR -3,44% (23.10.2018, 17:29)