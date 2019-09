Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

39,41 EUR -0,27% (30.09.2019, 14:38)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

42,91 USD -0,69% (30.09.2019, 14:38, vorbörslich)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (30.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Rajvindra Gill von Needham & Co:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Rajvindra Gill, Analyst vom Investmenthaus Needham & Co, die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) weiterhin zum Kauf.Die Analysten von Needham & Co bezeichnen den Quartalsbericht von Micron Technology Inc. als solide. Die Telefonkonferenz und die glanzlose Margen-Guidance würden die bisherige Einschätzung untermauern, dass der Speicherzyklus auch in der zweiten Jahreshälfte 2019 wegen überschüssiger NAND- und DRAM-Bestände schwach bleibe.Auf Sicht der nächsten zwölf Monate bestehe aber Anlass auf eine Verbesserung zu hoffen. Ein breiteres Anwendungsspektrum für Speicherprodukte und eine Normalisierung des Nachfrage/Angebots-Verhältnisses sollten für Katalysatoren sorgen, so der Analyst Rajvindra Gill.Die Aktienanalysten von Needham & Co stufen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und heben das Kursziel von 50,00 auf 60,00 USD an.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:39,40 EUR -3,71% (30.09.2019, 14:24)