Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

35,29 EUR +1,32% (01.02.2018, 16:17)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

43,91 USD +0,43% (01.02.2018, 16:22)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (01.02.2018/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktie ist sehr niedrig bewertet - AktienanalyseEgal ob NVIDIA, QUALCOMM oder Intel: Aktien von Chipherstellern stehen im Rampenlicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Kein Wunder: Deren Geschäfte würden florieren. Laut dem Marktforschungsinstitut Gartner seien die weltweiten Halbleiter-Umsätze im vergangenen Jahr um 22,2 Prozent auf 420 Mrd. Dollar geklettert. Für 2018 würden die Marktforscher ein Wachstum von nur noch vier Prozent voraussagen.Entsprechend könnte es für Anleger Sinn machen, nach Aktien Ausschau zu halten, die noch nicht so stark gelaufen seien bzw. bei denen das Rückschlagpotenzial aufgrund moderater Bewertung begrenzt sei. Ein solcher Kandidat sei Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) - unter den großen Playern der am niedrigsten bewertete Halbleiterwert. Die Konsensschätzungen für das Ergebnis je Aktie im Jahr 2019 würden bei 8,40 Dollar liegen. Daraus errechne sich ein überaus günstiges KGV von lediglich gut fünf.Die niedrige Bewertung habe einen Grund: Micron Technology sei in der Vergangenheit ein Unternehmen gewesen, das aufgrund seiner starken Abhängigkeit von Konsumgüterelektronik und in jüngster Zeit auch von Smartphones starke Umsatz- und Rentabilitätsschwankungen habe hinnehmen müssen. Die Zyklizität und der Preisdruck aufgrund von Überkapazitäten seien enorm hoch gewesen. Das hänge dem Titel immer noch nach. Jedoch habe sich Micron Technology neu aufgestellt und setze fortan auf Themen wie Künstliche Intelligenz, Industrie 4.0, autonomes Fahren, Big Data und Virtual Reality. Das scheint sich an der Börse erst nach und nach herumzusprechen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 04/2018)Börsenplätze Micron Technology-Aktie: