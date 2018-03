Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

41,91 EUR +0,13% (29.03.2018, 16:25)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

51,53 USD +0,08% (29.03.2018, 16:13)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (29.03.2018/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktie: Geschäfte laufen hervorragend - AktienanalyseBeim US-Chiphersteller Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) laufen die Geschäfte hervorragend, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Hersteller von Speicherchips habe seinen Umsatz im zweiten Quartal 2017/18 um rund 58 Prozent auf 7,35 Mrd. Dollar gesteigert. Der Gewinn habe sich nahezu auf 3,31 Mrd. Dollar vervierfacht. Beide Werte hätten über den Erwartungen von Analysten gelegen. Micron habe von einer robusten Preisgestaltung und der steigenden Nachfrage nach seinen Produkten profitiert.Hauptgeschäft des Unternehmens sei die Herstellung von DRAM-Speicherchips, welche hauptsächlich in Computern verbaut würden. Fast 60 Prozent der gesamten Erlöse von Micron würden aus diesem Geschäftsfeld stammen. Weil der klassische Computermarkt stark rückläufig sei, versuche das Unternehmen, mit der Herstellung von NAND-Speicherchips gegenzusteuern.Die Aussichten würden stimmen: Für das laufende Quartal habe der Konzern seine Umsatzprognose auf 7,2 bis 7,6 Mrd. Dollar angehoben. Bislang sei Micron von 7,2 bis 7,35 Mrd. Dollar ausgegangen. Die Preise für DRAM-Speicher dürften im zweiten Quartal wieder zulegen. Hinzu dürfte eine erstmalige Dividende und womöglich ein Aktienrückkaufprogramm kommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 12/2018)Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:41,50 EUR -1,66% (29.03.2018, 15:50)