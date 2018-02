Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (28.02.2018/ac/a/n)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) charttechnisch unter die Lupe.Seit Frühjahr 2016 befinde sich die Micron-Aktie im Haussemodus. In den letzten zweieinhalb Monaten sei es allerdings zu einem Rücksetzer gekommen, welcher letztlich als lehrbuchmäßiger Pullback an die Haltezone aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 38,46 USD) und dem Hoch vom Dezember 2014 (36,59 USD) interpretiert werden könne. Die grundsätzliche Aufwärtstendenz werde aber noch durch ein anderes Chartmuster untermauert. Schließlich habe der Kursverlauf seit Ende November eine klassische "Bullenflagge" ausgebildet. Diese Formation besitze (aufwärts-)trendbestätigenden Charakter und sollte dem Technologietitel genügend Rückenwind verleihen, um das Mehrjahreshoch vom November 2017 (49,89 USD) zu überspringen. Rein rechnerisch lasse sich aus der Höhe des "Flaggenmastes" sogar ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von rund 60 USD ableiten. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Kurspotenzials würden zwei unterschiedliche Fibonacci-Projektionen - abgeleitet aus der jüngsten Verschnaufpause - bei 54,62 USD bzw. 57,53 USD zwei nennenswerte Etappenziele definieren. Um die angeführten Zielmarken nicht aus den Augen zu verlieren, sollte der Aufwärtstrend seit Mai 2016 (akt. bei 42,99 USD) zukünftig nicht mehr unterschritten werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 28.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:40,07 EUR +1,62% (28.02.2018, 09:39)Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:36,97 EUR +0,62% (28.02.2018, 09:49)