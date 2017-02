Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

24,88 USD +2,75% (09.02.2017, 15:31)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.



Die Analysten der UBS rechnen mit kurzfristig soliden Trends, zeigen sich jedoch hinsichtlich der Aussichten des Speichermarktes in 2018 zurückhaltender. Der Sektor werde angesichts der Befürchtung steigender DRAM-Lagerbestände nur noch neutral gesehen.Im Vorfeld der Markteinführung des iPhone 8 erwartet Analyst Stephen Chin bei Micron Technology Inc. stabile Preise. Das Unternehmen könnte mit den anstehenden Quartalszahlen die Erwartungen übertreffen. Die EPS-Schätzung für das Geschäftsjahr 2017 sei auf 2,82 USD nach oben korrigiert worden.Die Aktienanalysten der UBS halten in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse am Votum "buy" fest sowie am Kursziel von 30,00 USD.