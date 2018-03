Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

47,26 EUR +6,57% (12.03.2018, 15:15)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

58,20 USD +6,62% (12.03.2018, 15:15)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.



(12.03.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst C.J. Muse von Evercore ISI:C.J. Muse, Analyst von Evercore ISI, erwartet laut einer Aktienanalyse bei den Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) nach wie vor eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.Investoren könnte es angesichts des Verlaufs des Kurscharts der Micron Technology-Aktie in den letzten beiden Jahren mulmig werden. Der Aktienkurs habe mehr als 500% zugelegt.Dies passiere, wenn es in der DRAM-Branche zu einer Konsolidierung auf drei rational handelnde Player komme und Speicherbausteine in der Computing-Welt immer mehr Bedeutung gewinnen würden. Die zunehmende Komplexität begrenze zudem das Ausmaß neuer Angebotskapazitäten. Der Speichermarkt habe einen grundlegenden Wandel durchlaufen.Die Analysten von Evercore ISI rechnen im Zuge weiter steigender DRAM-Preise mit Aufwärtsrevisionen bei den Konsensprognosen. Analyst C.J. Muse setzt das Kursziel für die Micron Technology-Aktie von 60,00 auf 80,00 USD herauf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:46,94 EUR +6,08% (12.03.2018, 14:56)