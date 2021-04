Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MicroStrategy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von MicroStrategy (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die MicroStrategy-Aktie habe gestern unter Druck gestanden. Man schlage stärker aus, weil der Großteil des Firmenvermögens im Bitcoin angelegt sei. Laut dem Börsenexperten sei es immer denkbar, dass da ein Kritiker rauskomme und medienwirksam sage, dass es so lange nicht gut gehen könne. Dann baue sich Verkaufsdruck auf. Der Rückgang bei der MicroStrategy-Aktie ist somit nachvollziehbar, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.04.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.