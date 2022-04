Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Kurzprofil MicroStrategy Inc.:



MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) mit Sitz in Vienna, Virginia, ist ein Unternehmen, das Business Intelligence, mobile Software und Cloud-Services anbietet. (08.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MicroStrategy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von MicroStrategy (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) unter die Lupe.MicroStrategy-CEO Michael Saylor nutze jede Gelegenheit, um den Bitcoin-Bestand seines Unternehmens zu erhöhen. Auch den aktuellen Rücksetzer des Bitcoins vom kurz zuvor erreichten Jahreshoch habe er in dieser Woche zum Nachkauf genutzt. Auf dem aktuellen Kursniveau sei der Wert Coins höher als die Market Cap des gesamten Unternehmens.Bereits am Mittwoch habe Saylor via Twitter verkündet, dass MacroStrategy, eine 100%-ige Tochter von MicroStrategy, weitere 4.167 Bitcoins mit einem Gesamtwert von rund 190,5 Mio. USD erworben habe. Erst wenige Tage zuvor sei bekannt geworden, dass sich der Konzern über jene Tochter einen Kredit i.H.v. rund 205 Mio. USD bei der Krypto-freundlichen Silvergate Bank besorgt habe.Der Bitcoin-verrückte CEO habe dabei den aktuellen Rücksetzer der digitalen Leitwährung vom zu Beginn der Vorwoche markierten Jahreshoch knapp oberhalb von 48.000 USD ausgenutzt. Nach Unternehmensangaben habe MicroStrategy beim aktuellen Zukauf im Schnitt 45.714 USD pro Bitcoin bezahlt.Damit habe Saylor den bisherigen Tiefpunkt der aktuellen Korrektur nicht ganz getroffen, denn getrieben von neuen Zinssorgen und einer nachlassenden Risikobereitschaft der Marktteilnehmer sei der Bitcoin-Kurs in der Nacht auf Freitag kurzzeitig sogar unter die 43.000er-Marke gefallen. Er habe sich seitdem allerdings zumindest stabilisieren können.Durch den jüngsten Zukauf sei der Bitcoin-Bestand des Unternehmens auf 129.218 Einheiten angestiegen. Zu aktuellen Kursen um 43.500 USD pro Bitcoin hätten diese einen Gesamtwert von rund 5,62 Mrd. USD. Zum Vergleich: MicroStrategy komme derzeit nur auf eine Market Cap von 5,28 Mrd. USD.Michael Saylor habe den Software-Konzern längst in eine Bitcoin-Beteiligungsgesellschaft verwandelt, deren Aktie fast ausschließlich mit dem Bitcoin-Kurs korreliere. Zudem berge auch der Coin-Kauf auf Pump zusätzliche Risiken. Für mutige Anleger, die die bullishe Bitcoin-Vision des CEOs teilen würden, sei die MicroStrategy-Aktie jedoch eine spannende Alternative oder Ergänzung zu einem Direktinvestment über Kryptobörsen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2022)Hinweis auf Interessenskollision:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.