Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) ist ein führendes und weltweit aktives Technologieunternehmen für innovative Systeme und Prozesse auf Basis von Halbleitertechnologien. Ihr Fokus liegt auf der Photovoltaik (Solarindustrie). Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine Kompetenzen und Technologien auch in Bereichen der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in ausgewählten anderen Highend-Märkten für Halbleitermaterialien ein. Als international anerkannte Premium-Marke bietet Meyer Burger den Kunden in der PV-Industrie hocheffiziente Präzisionsprodukte und innovative Lösungen für die Herstellung von Wafern, Solarzellen und Solarmodulen. Durch den Fokus auf Kerntechnologien in der Wertschöpfungskette schafft das Unternehmen einen klaren Mehrwert beim Kunden und differenziert sich gegenüber den Konkurrenten.



Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleissteilen, Verbrauchsmaterial, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt. Meyer Burger ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Niederlande, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Gleichzeitig bearbeitet das Unternehmen auch intensiv die neuen PV Märkte in Südamerika, Afrika sowie im arabischen Raum. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN). (12.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Meyer Burger-Aktie (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF).Deutlicher Ergebnisrückgang im GJ19: Dies sei keine Überraschung, denn Meyer Burger habe bereits einen Umsatz von CHF 262 Mio. (-22% org, in konst. Währung) und einen Auftragseingang von CHF 188 Mio. (-24% org, in konst. Währung) gemeldet. Die um Veräußerungen ber. Bruttomarge habe sich auf 38% belaufen (VontE: 46%). Meyer Burger melde ein EBITDA von CHF -13,5 Mio. und ein EBIT von CHF -28,6 Mio. einschl. CHF 31 Mio. Veräußerungsgewinne. Ohne diese Beiträge sinke das ber. EBITDA auf CHF -44 Mio. (VontE: -20 Mio.) und das EBIT auf CHF -59 Mio. (VontE: -36 Mio.), was nach positiven Vorjahreszahlen erheblich unter den Erwartungen liege. Der Nettoverlust einschl. aller Posten habe CHF 40 Mio. betragen (VontE: 6 Mio.).Erheblicher Barmittelabfluss im GJ19: Der operative Cashflow habe CHF -83 Mio. betragen (VontE: -73 mn). Es würden damit CHF 36 Mio. an Barmitteln plus beschränkte Barmittel von CHF 26 Mio. und unbeschränkte Netto-Barmittel von CHF 8 Mio. verbleiben.Neuer CEO und Veränderungen im Verwaltungsrat: Dr. Gunter Erfurt (46), zurzeit CTO von Meyer Burger, löse Hans Brändle ab April 2020 als CEO ab. Der aktuelle Präsident Remo Lütolf trete nicht wieder an. Ein Nachfolger sei noch nicht vorgeschlagen worden. Der Sentis-Vertreter M. Kerekes sei für den Verwaltungsrat vorgeschlagen worden.Meyer Burger gebe keinen Ausblick auf das GJ20. Die strategischen Optionen würden derzeit geprüft, darunter enge Partnerschaften, etwa mit REC (vertragliche Details unbekannt), sowie eine eigene Zell- und Modulproduktion in Europa (kapitalintensiv). Ohne ein klar definiertes Geschäftsmodell für einen längeren Zeitraum und eine kontinuierliche Bewertung strategischer Optionen seien Prognosen kaum möglich. Daher könne Foeth eine Anlage in der Aktie nicht empfehlen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Meyer Burger-Aktie: