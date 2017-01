ISIN Meyer Burger-Aktie:

CH0108503795



WKN Meyer Burger-Aktie: A0YJZX

A0YJZX



Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie: M6YA

M6YA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie: MBTN

MBTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie: MYBUF

MYBUF



Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) ist eine weltweit tätige Technologiegruppe. Mit innovativen Systemen und Produktionsanlagen schafft die Gruppe nachhaltigen Mehrwert für ihre Kunden in der Photovoltaik (Solarindustrie), der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in anderen Industriezweigen für Halbleitermaterialien.



Im Kerngeschäft - der Photovoltaik - vertrauen die Kunden auf umfassende Lösungen und komplementäre Technologien entlang der Wertschöpfungskette in den Bereichen Wafer, Zelle und Module bis hin zu gebäudeintegrierten Solarsystemen.



Die Gruppe beschäftigt über 1.700 Mitarbeitende auf drei Kontinenten. (26.01.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Meyer Burger-Aktie (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF).Meyer Burger habe weitere Aufträge einholen können, die die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme der MAiA 2.1-Technologie-Plattform (PERC) und von SiNA-Zellbeschichtungssystemen umfassen würden. Das kombinierte Auftragsvolumen für die zwei Aufträge belaufe sich auf rund CHF 18 Mio. Die Auslieferung und Inbetriebnahme der Ausrüstung sei in Q4/2016 geplant.Der Gesamtumfang der seit 1. Januar 2017 eingeholten Großaufträge betrage damit CHF 65 Mio., wovon CHF 45 Mio. 2017 und CHF 20 Mio. noch 2016 verbucht würden. Diese Beträge kämen zum geschätzten Auftragsbestand von CHF 25 bis 30 Mio. hinzu. Der aktuelle Schätzwert des Analysten für den Auftragseingang in GJ 2017 liege bei CHF 480 Mio.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Meyer Burger-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". Das Kursziel laute CHF 0,71. (Analyse vom 26.01.2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:0,721 EUR +0,98% (26.01.2017, 09:15)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:CHF 0,78 +1,30% (26.01.2017, 09:30)