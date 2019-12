Einen Lichtblick dürfte im kommenden Jahr die Lockerung der Geldpolitik liefern. Die Zentralbank habe bereits Mitte August den Leitzinssenkungspfad eingeläutet. Seitdem habe sie den Leitzins dreimal um insgesamt 75 Basispunkte von 8,25% auf aktuell 7,5% gesenkt. Die Analysten der DekaBank rechnen damit, dass das geldpolitische Komitee auch in den kommenden Monaten den Leitzins weiter senken wird, auf Sicht der nächsten zwölf Monaten auf 6,75%. Der Spielraum für Zinssenkungen sei durch den deutlich stabileren Wechselkurs und durch den starken Rückgang der Inflation gestiegen. Die Inflationsrate liege nun bereits seit einigen Monaten auf dem Zielniveau der Zentralbank von 3%. Ein weiterer positiver Impuls für die Wirtschaft könnte von der Bestätigung des neuen Handelsabkommens mit den USA und Kanada entstehen, das dem US-Kongress vorgelegt worden sei.



Präsident Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) verfolge seit seiner Amtseinführung verschiedene Ziele: Die Bekämpfung der Korruption und die Ausweitung der Sozialausgaben. Letzteres solle allerdings ohne eine Ausweitung des Budgetdefizits erfolgen, weshalb die öffentlichen Investitionen eingeschränkt würden. AMLO sei in der Bevölkerung sehr populär, doch unter Unternehmern und Investoren sei er gefürchtet, weil seine Politik erratisch sei, was langfristige Investitionsentscheidungen erschwere. Dies sei beispielsweise beim Baustopp für den neuen Flughafen in Mexiko-Stadt, oder bei der Änderung der Gesetzgebung für Energieinvestitionen zum Ausdruck gekommen. Die Beziehung zum wichtigsten Handelspartner USA könne sich jederzeit wieder deutlich verschlechtern.



Die Bonitätsentwicklung Mexikos werde von einem moderaten Verschuldungsniveau, von einer guten Schuldenstruktur und besonders von den Reformen der vergangenen Jahre gestützt. Neben den inländischen Faktoren spiele jedoch für Mexiko der Exportsektor eine wichtige Rolle. Die starke Abhängigkeit von der Entwicklung in den USA sei im Zuge der globalen Finanzkrise sehr deutlich geworden. Ebenfalls negativ auf die Bonität des Landes dürfte sich die Unsicherheit in der Entwicklung im Verhältnis zu den USA auswirken. Ein Schwachpunkt im Bonitätsprofil sei die hohe fiskalische Abhängigkeit von den Öleinnahmen, die über ein Drittel der Staatseinnahmen ausmachen würden. Die Zunahme der Drogengewalt laste ebenso auf dem Investorenvertrauen wie die Unsicherheit über die Politik der neuen Regierung. Fitch habe im Juni 2019 das Rating auf BBB gesenkt und liege damit unter der Einschätzung der anderen Ratingagenturen. (Ausgabe vom 11.12.2019) (12.12.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die mexikanische Wirtschaft hat im dritten Quartal stagniert, so die Analysten der DekaBank.Nach zuvor drei Quartalen der Schrumpfung dürfte sie aber für das gesamte Jahr dank einer erwarteten leichten Erholung zum Jahresende ein negatives Vorzeichen vermeiden können. Insgesamt bleibe das Bild der Wirtschaft ähnlich wie in den Quartalen zuvor: Der private Konsum wachse solide, unterstützt durch höhere Löhne und Rentenzahlungen. Allerdings könne er kaum die Belastungen durch die Unsicherheit um den Exportausblick und die Schwäche der privaten Investitionen ausgleichen. Für die Investitionsschwäche sei vor allem die unklare Haltung der mexikanischen Regierung in vielen wichtigen Fragen verantwortlich. Eine weitere Belastung entstehe durch zu geringe öffentliche Investitionen: Die Regierung des Präsidenten Andres Manuel Lopez Obrador möchte die Sozialausgaben erhöhen, ohne die konservativen Budgetziele aus den Augen zu verlieren. So würden die Ausgaben in Infrastruktur zurückgefahren.