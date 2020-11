Bonn (www.aktiencheck.de) - Sehr stark startete der Leitindex der mexikanischen Aktienbörse Mexbol in den Monat November, so die Analysten von Postbank Research.



An den ersten sieben Handelstagen habe er um mehr als zehn Prozent zugelegt. Unterstützung habe er von mehreren Seiten erhalten. Marktteilnehmer würden darauf setzen, dass Joe Biden als neuer US-Präsident zurückhaltender gegenüber Mexiko auftreten werde als sein Vorgänger. Die aufkeimende Hoffnung auf einen Impfstoff sei außerdem gerade für Mexiko eine exzellente Nachricht, da das Land stark von Tourismuseinnahmen und Ölexporten abhängig sei.



Der Mexbol-IPC-Index dürfte von einer möglichen Konjunkturerholung in hohem Maße profitieren, da die zyklischen Sektoren Konsumgüter mit 32 Prozent und Grundstoffe mit 18 Prozent stark repräsentiert seien, ebenso das Finanzwesen (17 Prozent). Analysten würden für das Jahr 2021 einen Anstieg des Gewinns pro Aktie von mehr als 66 Prozent im Vergleich zu 2020 erwarten. Da sich zudem der Mexikanische Peso nach zeitweise deutlichen Kursverlusten stabilisiere, scheine der dortige Markt einen Blick wert zu sein. (16.11.2020/ac/a/m)



