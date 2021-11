XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

291,20 EUR +2,63% (04.11.2021, 17:00)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

336,87 USD +1,58% (04.11.2021, 14:56)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

MVRS

Kurzprofil Facebook Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: MVRS) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (04.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: MVRS) unter die Lupe.Das Unternehmen von Mark Zuckerberg wolle die Zukunft der digitalen Welt prägen und ein neuer Name untermauere die Ambitionen des CEOs. Das Ziel sei der Aufbau einer modernen Kommunikationsplattform. Für den US-Konzern biete diese Zukunftsvision enorme Chancen. Mit einem KGV von 23 sei die Meta Plarforms-Aktie noch erstaunlich günstig, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.11.2021)Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:290,60 EUR +1,89% (04.11.2021, 15:10)