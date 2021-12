Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (09.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Die Aktie des Social-Media-Giganten glänze heute in einem schwachen Marktumfeld durch relative Stärke und notiere knapp ein Prozent im Plus. Offensichtlich hätten die Bullen keine Lust mehr auf fallende Kurse. Und dafür hätten sie gute Gründe.Mark Zuckerbergs Umbenennung des Konzerns in Meta sei ein sehr kluger Schachzug gewesen. Dadurch habe er die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit weg von den Problemen rund um Whistleblower-Berichte und hin zur neuen Zukunft "Metaverse" gelenkt, auf die der Konzern hinarbeite.In der Tat werde das Metaverse in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen. Gerade technologierbegeisterte Menschen sähen im Metaverse eine neue Art des Zusammenlebens von Menschen mit unbegrenzten Möglichkeiten.Dieser Meinung sei auch der Jefferies-Analyst Simon Powell, der das Metaverse als "die größte Disruption, die die Menschen je erlebt haben" beschreibe. Dabei werde die neue Digitalwelt nicht das Internet ersetzen, sondern vielmehr auf der bestehenden Web-Infrastruktur aufbauen. Microsoft , Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) und Electronic Arts Nach der scharfen Korrektur sei die Meta Platforms-Aktie an der 300-Dollar-Marke nach oben abgeprallt und habe auf Anhieb die 200-Tage-Linie überwindet. Dadurch habe sich die technische Lage für das Papier deutlich verbessert, was die Fortsetzung des Rebounds wahrscheinlich mache.Gewinne laufen lassen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Meta Platforms-Aktie. (Analyse vom 09.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Meta.